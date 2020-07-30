Виктор Медведчук поздравил легендарного украинского оперного певца Владимира Гришко с юбилеем

Владимир Гришко Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поздравил легендарного украинского оперного певца Владимира Гришко с юбилеем. Текст соответствующего поздравления обнародован на официальном сайте политсилы.

Приводим его дословно:

Украинский оперный певец, звезда мирового уровня Владимир Данилович Гришко отмечает юбилей. Его история – пример для многих молодых и амбициозных артистов. Путь Владимира Даниловича в жизни и искусстве похож на арию, исполненную без единой фальшивой ноты.

Владимир Гришко, выступавший на украинской и мировой оперной сцене, внесен в Книгу рекордов Украины как певец, 44 раза исполнявший главные партии на подмостках Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, как артист, покоривший не только Новый Свет, но и Европу и Китай, как исполнитель, певший дуэтом с Демисом Руссосом и Монсеррат Кабалье, лауреат множества мировых и украинских наград.

Владимир Данилович ‒ не только истинный талант, но и прекрасный организатор, преподаватель, беспристрастный и уважаемый арбитр творческих конкурсов. Человек с твердой жизненной и общественной позицией, знакомством и дружбой с которым я горжусь.

Желаю имениннику в его юбилей крепкого здоровья, творческих успехов и новых свершений, которыми сможет гордиться не только он, но и вся наша страна.