Виктор Медведчук и Оксана Марченко за собственные средства закупили и передали средства защиты от коронавируса в Зимненский монастырь Волынской области

Помощь для Зимненского монастыря Фото - скриншот

Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука продолжает помогать украинцам победить пандемию коронавируса. Сегодня помощь прибыла на Волынь. В Зимненский Святогорский Успенский монастырь передали индивидуальные средства защиты: латексные перчатки, защитные маски и средства дезинфекции. Помощь получила и больница в Волынской области.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Украина готовится к пику пандемии. С 17-го апреля врачи ожидают увеличение числа больных коронавирусом. Даты пришлись на Пасхальные праздники. Остались считанные дни. Сейчас помощь крайне важна как в больших городах, так и в поселках.

Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука направила помощь в монастырь в селе Зимнее. В поселке живет почти тысяча человек. Среди них много верующих. Благотворители передали антисептики, маски и перчатки.

Настоятельница Зимненского монастыря игуменья Стефания говорит: "Так сложилось, что нашей медицине, не достаточно того, чтобы лечить. Наша святая обитель так же имеет нужду в том, потому что у нас и сестры, которые населяют, и прихожане, которые приходят и просят помощи".

Помощь для монастыря в Зимнем Фото - скриншот

Ранее к монастырю обратилась за помощью районная больница. Именно поэтому настоятельница попросила помощи у семьи Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Говорит, за считанные дни получили все необходимое. Помощь привезли представители фонда Оксаны Марченко.

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Представитель фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов отметил: "Оксана Михайловна узнала о том, что необходима помощь. Элементарная помощь, как и многим сегодня в нашей стране. Не хватает масок, перчаток, антисептиков. Поэтому Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко было принято решение. За свои средства они приобрели необходимое".

По просьбе врачей монастырь передал помощь и в центр первичной медицинской помощи в городе Владимир-Волынский.

Машина из Киева доставила туда 100 литров дезинфицирующего концентрата, индивидуальные средства защиты для медицинских работников: очки – 100 штук, респираторы наивысшей степени и защитные медицинские комплекты – по 200 шт., которые включают халаты, бахилы, шапочки, нарукавники, фартуки. Смотровые латексные перчатки – 1000 пар, а также внутривенные катетеры трех типов – 600 штук.

Исполняющая обязанности главного врача Владимир-Волынской больницы Татьяна Ващук отметила: "С помощью вас, спонсоров, мы уже получили защитную одежду, маски, респираторы, физраствор… они в полном объеме есть. Каждый день используется. Нужно постоянно обновлять и постоянно довозить".

Директор предприятия "Герборг холдинг" Олег Бормилюк заметил: "На рынке оказалось очень много проблем. Средств этих нет и катастрофически не хватает в каждой больнице. Благодаря фонду... мы имеем все, что просили врачи".

Директор Владимир-Волынского ТМО Виталий Боюн добавляет: "То, что мы сейчас получили, это расходные материалы, которые используются ежедневно. Их количество неограниченно нужно. Сейчас можно сказать - выживаем. Наши работники имеют возможность одеть средства индивидуальной защиты".

Подготовка к новой волне больных коронавирусом идет по всей Украине. Теперь во Владимир-Волынской больнице медики готовы к пандемии. Сейчас во Владимир-Волынской больнице достаточно средств защиты, чтобы медики могли безопасно оказывать помощь и бороться с пандемией.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали во все районные больницы на Закарпатье все необходимое для борьбы с вирусом. Также супруги приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых направлены в регион.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус.

Как сообщалось, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью получили адресную помощь от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.