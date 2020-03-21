Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали медпомощь на Закарпатье

Виктор Медведчук и Оксана Марченко Фото из открытых источников

Партию медицинских препаратов для борьбы с Covid-19 получила Закарпатская область. Помощь передали председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Были переданы медицинские маски, защитные костюмы для врачей, перчатки, раствор для дезинфекции и тесты на коронавирус. Врачи отмечают: такая помощь сейчас крайне необходима для противодействия инфекции.

"При подозрениях мы сможем тогда действительно дифференцировать, является ли это действительно подтвержденный случай, и тогда будем отправлять. Уменьшится тем самым поток в инфекционную больницу", - отмечают врачи.

По их словам, врачам не хватает оборудования: "Недостаточное финансирование годами… мы рады любой помощи, нам нужны и маски, и перчатки, и костюмы - этого, как и во всем государстве, недостаточно".

Всего помощь получили больницы в 13 районах Закарпатья. В частности, в Ужгороде, Мукачево, Хусте, Тячеве и Рахове. А на улицах городов людям раздавали маски для индивидуальной защиты.

"Наш регион находится близко к границе, наши люди часто находятся за границей, и поэтому, я считаю, необходимы такие средства для медицины и для людей", – отметил один из активистов.

Также Виктор Медведчук и Оксана Марченко приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из них привезут в регион. Всего Закарпатье получило 20 000 масок, 350 экспресс-тестов на коронавирус, несколько защитных костюмов для врачей, почти 40 000 перчаток и 500 л раствора для дезинфекции, а также аппаратуру для реанимации.