Википедия решила усилить борьбу с фейками

Иллюстративное фото Укринформ

Также новые правила имеют целью остановить злоупотребление властью, привилегиями или влиянием

Американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, которая контролирует Интернет-энциклопедию Википедия, представила первый "Универсальный кодекс поведения" для борьбы с дезинформацией и харасментом. Об этом сообщает портал Engadget.

Кодекс запрещает пользователям Википедии добавлять в статьи ложную или предвзятую информацию, а также преследовать других пользователей на платформе и вне ее.

Также запрещено использование нецензурной лексики, языка ненависти и угроз насилием.

Кроме того, правила призваны остановить злоупотребление властью, привилегиями или влиянием.

"Универсальный кодекс поведения станет важным шагом в развитии нашей миссии по созданию приятного, безопасного и всеобъемлющего среды для наших корреспондентов, а также более открытого и мощного движения за свободные знания", - заявил председатель правления Wikimedia Foundation Мариа Сефідарі.

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Ранее сообщалось, что в течение прошлого 2020 года впосещаемость украинской Википедии выросла на 21% по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году зафиксировано 855,1 млн просмотров страниц, а годом ранее – 707,5 миллионов страниц.