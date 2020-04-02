Видео дня: Кличко обратился к киевлянам в оригинальной маске с надписью "Хватит шастать"

Виталий Кличко теперь только мэр Киева, но уже не председатель КГГА

Таким чином мер столиці вирішив привернути увагу людей до потреби знаходитися вдома

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Соответствующий отрывок из своего брифинга Кличко опубликовал на странице в Instagram.

"Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы — помогите и сделайте одно: оставайтесь дома", - сказал он.

Для того, чтобы точно достучаться до всех людей мэр Киева надел маску с надписью "Хватит шастать".

Эта фраза уже успела стать новым хэштегом в соцсети.

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Ранее сообщалось, что Кличко заявил, что Киев не будет открывать продуктовые рынки.

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Также мэр столицы призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.