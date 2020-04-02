Видео дня: Кличко обратился к киевлянам в оригинальной маске с надписью "Хватит шастать"
Таким чином мер столиці вирішив привернути увагу людей до потреби знаходитися вдома
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Соответствующий отрывок из своего брифинга Кличко опубликовал на странице в Instagram.
"Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы — помогите и сделайте одно: оставайтесь дома", - сказал он.
Для того, чтобы точно достучаться до всех людей мэр Киева надел маску с надписью "Хватит шастать".
Эта фраза уже успела стать новым хэштегом в соцсети.
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Я информирую о ситуации и наши действия для ее преодоления. А вы — помогите и сделайте одно: оставайтесь дома #доситьшастать
Ранее сообщалось, что Кличко заявил, что Киев не будет открывать продуктовые рынки.
Также мэр столицы призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.