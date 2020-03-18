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Видео дня: Во Львове через громкоговоритель информируют граждан о коронавирусе

Автомобили с громкоговорителями ездят по городу

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Во Львове по городу начали ездить автомобили с громкоговорителями, которые информируют жителей о ситуации в городе и о мерах против распространения коронавируса. 

В частности, власти города призывают своих жителей без лишней надобности не выходить из домов. 

По предварительной информации, таких автомобилей сейчас есть 6 — по одному в каждый район города. Как отмечается, такие оповещения люди регулярно будут получать до конца карантина. 

Напомним, по состоянию на утро 18 марта во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 24 человек.

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