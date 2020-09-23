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Видео дня: В Одесском биопарке мужчина забрался в вольер ко львам

По словам очевидцев, посетитель хотел сфотографироваться с дикими животными

Иллюстративное фото DPA

В Одессе правоохранители вытащили из вольера мужчину, который перебрался через забор ко львам в местном биопарке. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что посетитель решил сфотографироваться с дикими животными, поэтому пробрался к хищникам. "Какой-то неадекватный человек пришел в биопарк и сразу направился к вольеру со львами. Наверное, у него сразу была цель туда попасть. У нас на этот случай механизм отработан. Мы загнали зверей в закрытое помещение и вызвали полицию охраны. Мужчина залез в вольер и не хотел выходить. Провоцировал и оскорблял полицейских. После его нейтрализации мы вывели львов обратно – животные не пострадали", – сказал в комментарии изданию директор заведения Дмитрий Александров.

Очевидцы пишут в сети, что правоохранители сначала пытались уговорить мужчину выбраться самостоятельно. Но это не помогло, поэтому полицейский распылил в лицо нарушителя газ из баллончика и выволок его из вольера.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде Нацпарк планирует возвращать туристам по почте мусор если они не уберут за собой. Для этого посетители должны будут указать свой адрес.

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