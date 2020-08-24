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Видео дня: В Харьковской области пронесся песчаный смерч

Песчаный смерч Фото из открытых источников

Столб поднимался высоко в небо

В Харьковской области жители города Изюм стали очевидцами редкого явления для региона. Там посреди луга образовался смерч из песка. Соответствующее видео опубликовали интернет-пользователи в YouTube

На заснятых кадрах видно, как на открытом пространстве образовалась крутящаяся воронка, которая засасывала песок.

"В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка", - говорится в описании под видео.

Новости по теме: В Крыму над Азовским морем пронесся смерч. Видео

Напомним, ранее в Донецкой области зафиксировали на камеру черную тучу и гигантский торнадо, который спустился с неба и довольно быстро перемещался.

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