Видео дня: В Харькове животным в зоопарке подарили съедобные букеты из мяса и овощей

Фото: Харьковский зоопарк

Верблюдам и гуанако достались съедобные открытки из растений

В Харькове животных, живущих в зоопарке, решили также поздравить с 8 марта, но довольно оригинальным способом - цветочными композициями из мяса, овощей и растений, которыми они могут полакомиться.

Об этом рассказали в самом Харьковском зоопарке.

Так, рысь Сима стала обладательницей цветка из мяса в ярком горшочке, украшенном лентой.

Однако, как видно из видео, угощение красавицу не заинтересовало, а вот праздничная лента стала для нее отличной игрушкой, а вазон – отличной когтеточкой.

При этом, после получения подарка, Сима, как настоящая девочка, стала прихорашиваться.

Еще один мясной цветок в виде бараньей ноги получила львица Кира, которая сразу отнесла его в домик, где его нашел лев Ричард.

Из видео стало понятно, что самец не захотел оставаться в стороне от празднования, поэтому Кире пришлось разделить мясной цветок со своим соседом.

А вот канн ждала цветочная композиция из пекинской капусты, морковки, груш, зелени и сена.

В зоопарке рассказывают, что антилопам праздничное угощение мгновенно пришлось по душе – они хрустели с аппетитом, наслаждаясь красотой блюда и ее освежающим весенним вкусом.

Верблюды и гунако получили съедобную открытку, но не простую - в ней были хвойные икебаны и вкусные растения. Животные оценили блюдо и наперегонки начали есть его.

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Слониха Тенди вообще получила бонусный подарок - в ее вольере посадили праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.

Зверьку это точно понравилось, ведь она одним движением хобота элегантно вырвала деревце и перешла к вкусностям.

Затем Тэнди еще и подарили букет от кипера - веточку, украшенную овощами и фруктами, слониха восприняла как настоящая кокетка.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламент Британии забежала лиса и наделала хаоса.