Видео дня: В Харькове животным в зоопарке подарили съедобные букеты из мяса и овощей
Верблюдам и гуанако достались съедобные открытки из растений
В Харькове животных, живущих в зоопарке, решили также поздравить с 8 марта, но довольно оригинальным способом - цветочными композициями из мяса, овощей и растений, которыми они могут полакомиться.
Об этом рассказали в самом Харьковском зоопарке.
Так, рысь Сима стала обладательницей цветка из мяса в ярком горшочке, украшенном лентой.
Однако, как видно из видео, угощение красавицу не заинтересовало, а вот праздничная лента стала для нее отличной игрушкой, а вазон – отличной когтеточкой.
При этом, после получения подарка, Сима, как настоящая девочка, стала прихорашиваться.
Еще один мясной цветок в виде бараньей ноги получила львица Кира, которая сразу отнесла его в домик, где его нашел лев Ричард.
Из видео стало понятно, что самец не захотел оставаться в стороне от празднования, поэтому Кире пришлось разделить мясной цветок со своим соседом.
А вот канн ждала цветочная композиция из пекинской капусты, морковки, груш, зелени и сена.
В зоопарке рассказывают, что антилопам праздничное угощение мгновенно пришлось по душе – они хрустели с аппетитом, наслаждаясь красотой блюда и ее освежающим весенним вкусом.
Верблюды и гунако получили съедобную открытку, но не простую - в ней были хвойные икебаны и вкусные растения. Животные оценили блюдо и наперегонки начали есть его.
Слониха Тенди вообще получила бонусный подарок - в ее вольере посадили праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой.
Зверьку это точно понравилось, ведь она одним движением хобота элегантно вырвала деревце и перешла к вкусностям.
Затем Тэнди еще и подарили букет от кипера - веточку, украшенную овощами и фруктами, слониха восприняла как настоящая кокетка.
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