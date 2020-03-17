Видео дня: Украинские звезды вместе с Минздравом напомнили, как бороться с коронавирусом COVID-19

В видео снялись известные украинские певцы, телеведущие, спортсмены и другие публичные люди

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Украинские звезды присоединились к кампании Министерства здравоохранения Украины относительно предотвращения распространения коронавируса и рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы уменьшить риск заражения. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Минздрава.

Как отмечается, к такой инициативе Минздрава присоединились певцы и музыканты Потап, Jerry Heil, Павло Зибров, Мишель Андраде, Дмитрий Шуров из группы Pianoboy, дуэт "Время и Стекло", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, телеведущие Антон Птушкин и Мария Ефросинина, бизнесмен Гарик Корогодский, а также легенда украинского спорта и директор НОК Сергей Бубка.

Все вместе они призывали соблюдать правила личной гигиены, в частности, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, избегать рукопожатий, отказаться от поездок и соблюдать дистанцию с другими людьми.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов относительно того, как, по его мнению, можно преодолеть коронавирус COVID-19: для этого нужно только три вещи - трактор, водка и сауна.