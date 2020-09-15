Видео дня: На украинско-белорусской границе танцуют и поют хасиды, застрявшие между КПП

Фото из открытых источников

Хасиды хотят попасть в Умань, несмотря на запрет на въезд в Украину

Хасиды, которые застряли на нейтральной территории между Украиной и Беларусью, решили танцевать перед нацгвардейцами, чтобы все же попасть на территорию нашей страны. Об этом сообщает Страна.иа.

Как отмечается, на видео видно, как хасиды, исполняют песни и танцуют в кругу перед кордоном бойцов Национальной гвардии.

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Напомним, накануне стало известно, что из-за запрета въезда в Украину на границе с Беларусью застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников.

Впоследствии председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда.

Однако, несмотря на угрозу ответственности и запрет въезда, хасиды не оставляют попыток попасть в Умань.