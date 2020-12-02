Видео дня: На Прикарпатье спасли колонию краснокнижных летучих мышей

Рыжая вечерница Фото из открытых источников

В колонии находилось 250 особей вечерниц

На Ивано-Франковщине в Галицком национальном природном парке приняли на реабилитацию колонию краснокнижных летучих мышей – рыжих вечерниц. Об этом сообщил заместитель директора парка Владимир Бучко в Фейсбук.

Отмечается, что колония летучих мышей насчитывала 250 особей и находилась под угрозой гибели. Их нашли строители на многоэтажке в центре Ивано-Франковска.

"Сегодня + к карме – 225 спасенных от неминуемой смерти маленьких созданий! Выехал мгновенно, ведь нельзя было терять ни минуты – под угрозой гибели была целая колония занесенных в Красную книгу Украины рыжих (дозорных) вечерниц (Nyctalus noctula). Колония насчитывала 250 особей. К большому сожалению, 25 из них все-таки погибли от переохлаждения. Других доставил в Центр реабилитации диких животных "Галицкий национальный природный парк", – написал Бучко.

Напомним, недавно в Японии и Камбодже ученые обнаружили у летучих мышей, которые хранились в морозильных камерах, два новых коронавируса, которые тесно связаны с вирусом SARS-CoV-2. Такая находка поддерживает гипотезу Всемирной организации здравоохранения относительно животного происхождения пандемии.