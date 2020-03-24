Видео дня: Главный санитарный врач показал, как правильно пользоваться антисептиком

Антисептик из открытых источников

Каждый раз нужно использовать по 2,5-3 мл антисептической жидкости

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Если у вас нет возможности помыть руки с мылом возле проточной воды, в доступе должны быть антисептики. Хочу подчеркнуть на правильности их использования, поскольку в последнее время фиксируем неправильное использование антисептических средств в быту", - отметил Виктор Ляшко.

По словам заместителя главы Минздрава, просто сбрызнуть антисептиком руки – не эффективно, нужно применять примерно 2,5-3 мл жидкости.

"Чтобы использование было рациональным, нужно применить 2,5-3 мл антисептика, а после этого протереть руки. Именно такое количество жидкости позволит иметь влажные руки в течение 20-30 секунд", - подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, сегодня Виктор Ляшко сообщил, что количество инфицированных в Украине выросло до 97 человек, из которых 3 - умерли, 1 - выздоровел.

Кроме того, отмечалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.