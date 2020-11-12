Вице-спикер Рады Стефанчук заболел коронавирусом COVID-19

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Парламентарий попросил внимательно относиться к своему здоровью всех, с кем контактировал на протяжении последних дней

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые друзья! Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание", - отметил Стефанчук.

Также он обратился к тем, с кем контактировал в течение последних дней, и попросил их "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

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Напомним, накануне стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.