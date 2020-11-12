live
Новости » Общество Читати новину українською

Вице-спикер Рады Стефанчук заболел коронавирусом COVID-19

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Парламентарий попросил внимательно относиться к своему здоровью всех, с кем контактировал на протяжении последних дней

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Уважаемые друзья! Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание", - отметил Стефанчук.

Новости по теме: В Верховной Раде коронавирусом заразился каждый шестой нардеп, – СМИ

Также он обратился к тем, с кем контактировал в течение последних дней, и попросил их "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья". 

Новости по теме: Президент Владимир Зеленский заболел COVID-19

Напомним, накануне стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Вскоре на украинском заговорят в Версале, Колизее и Яд Вашем: Зеленская анонсировала новых аудиогидов В Днепре преподаватель государственного вуза отказался вести лекцию на украинском языке Языковой омбудсмен рассказал, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку В трех музеях Турции запустили украиноязычные аудиогиды
Loading...

программы канала ZIK

Ситуация на востоке. Языковые конфликты. Политика Байдена. Протесты предпринимателей | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу