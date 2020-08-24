Ветераны АТО рассказали, как смогли через бизнес вернуться к мирной жизни

24 августа, в День Независимости Украины-2020, около десяти тысяч защитников Украины прошли маршем от парка Тараса Шевченко через Бессарабскую площадь до Европейской. Тысячи украинцев приветствовали колонны ветеранов АТО и ООС.

Накануне, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский выступил на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы – там Украина" и отдельно подчеркнул, что украинское государство должно оказать максимальную поддержку бизнесу, которым занимаются ветераны: "Сейчас в Верховной Раде есть проект закона о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Нам следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию, в том числе и в налогообложении. Рабочие места для ветеранов, в том числе и для самозанятых – вот наш приоритет, ветеранских бизнесов в Украине нужно как можно больше, это и решение социальной проблемы реабилитации участников боевых действий. В ближайшее время я подпишу Указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и членов их семей. Такая работа должна проводиться систематически, без политического контекста".

Корреспонденты ASPI news попросили прокомментировать слова президента и поделиться собственным опытом в "ветеранском бизнесе" участников праздничного марша – бойцов из ОО "Всеукраинский союз инвалидов и ветеранов АТО" Олега Афанасьева и Михаила Слипченко.

"Мы, Общественная организация "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", занимаемся трудовой реабилитацией бойцов, которые возвращаются из зоны боевых действий. Мы работаем, зарабатываем какие-то деньги. На нашем предприятии "СВ ТРЕЙД ОЙЛ" мы сушим зерно и находимся в коллективе "своих", тоже ветеранов.

В начале нашей деятельности главной проблемой были Государственная налоговая служба под руководством Сергея Верланова и Государственная фискальная служба. Нам постоянно втыкали "палки в колеса", мы проводили какие-то акции, митинги санкционированные, пытались вытащить на диалог руководителей служб, чтобы объяснить, что мы работаем честно. Но, к счастью, сейчас все изменилось. Хочу сказать огромное спасибо всему руководству налоговой службы во главе с Алексеем Любченко и, соответственно, всему руководству налоговой милиции во главе с Сергеем Солодченко. Сейчас налоговая стала действительно работать как сервисный центр – они оказывают помощь, объясняют, где не понятно, а налоговая милиция не только не мешает, но и способствует развитию малого и среднего бизнеса", – рассказал кавалер ордена Б. Хмельницкого III степени Олег Афанасьев.

aspi.news

"Мы, "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", поздравляем украинцев с величайшим сегодняшним праздником – днем нашей Независимости. Стоит отметить, что она скроплена кровью и жизнью украинских патриотов, которые, не колеблясь, отдавали свою жизнь и здоровье за нашу страну. Наше движение состоит из бойцов добровольческих батальонов – "Айдар", "Азов", "Правый сектор", "ОУН", и мы призываем украинцев более сплоченно и патриотически отстаивать наши общие национальные интересы на Востоке Украины и в тылу. Мы сегодня занимаемся помощью нашим бойцам с юридическими консультациями и психологической реабилитацией, что очень важно для нас.

Сегодня нам в реабилитации помогает одно сельскохозяйственное предприятие – у него были определенные проблемы из-за бывшего руководства Государственной налоговой службы, которое всячески делало невозможным его деятельность. На данный момент, после того, как изменился руководящий состав налоговой, предприятие возобновило свою плодотворную работу. Мне хочется обратиться к меценатам – давайте поддерживать ветеранское добровольческое движение, потому что это основа развития нашей большой украинской нации", – рассказал Михаил Слипченко, позывной "Историк".