Ветераны АТО поблагодарили руководителя ГНС Алексея Любченко и руководство ГФС во главе с Сергеем Солодченко за помощь в спасении их бизнеса

Обратившись к руководству Государственной налоговой службы Украины во главе с Алексеем Любченко и руководству Государственной фискальной службы во главе с Сергеем Солодченком ветераны войны на Востоке Украины и Общественной Организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" уже не надеялись спасти свое предприятие от значительных убытков. Однако руководители госорганов, проведя необходимые мероприятия, спасли предприятие без каких-либо подарков или взяток.

СВ Трейд ойл Фото из открытых источников

Ветераны Антитеррористической операции на Востоке Украины из Общественной Организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", основали предприятие "СВ Трейд ойл", которое занимается сбором, заготовкой, сушкой зерновых культур по всей территории Украины. Предприятие имеет складские и производственные мощности и дает людям, которые прошли войну, зарабатывать средства, как для своих семей, так и для помощи семьям погибших собратьев. Также важно, что на предприятии ветераны имеют возможность пройти бесплатное обучение и получить все необходимое для прохождения реабилитации. Об этом сообщает ASPI News.

Алексей Любченко Фото из открытых источников

Однако, как отмечается, несколько недель назад, по неизвестным причинам сработала электронная программа, которая присвоила работающему предприятию статус рисковых и заблокировала регистрацию налоговых накладных.

Сергей Солодченко Фото из открытых источников

Ветераны обратились к руководству ДПС и ДФС, те выслушали аргументы атовців и провели проверку складских, производственных мощностей данного предприятия, провели заседание комиссии и вывели предприятие из рисковых, без каких-либо благодарностей и взяток. Этого невозможно было представить ни при одном руководстве этих ведомств.

Олег Афанасьев Фото из открытых источников

"Мы знаем о коррупции в фискальных и налоговых органах государства, читаем различные чаты где обвиняют руководство указанных ведомств, однако, мы впервые за всю свою профессиональную деятельность столкнулись со специалистами, которые нас выслушали, поняли, без какого-либо превосходства, как это было раньше. Поэтому, наша организация, вопреки заявлениям некоторых бывших сотрудников этих органов, депутатам, которые пишут чепухи о руководстве, выражаем благодарность руководителю ГНС Сергею Любченко и и. о. председателя ГФС Сергею Солодченко за готовность помочь, поддержать ветеранов. Мы впервые столкнулись с порядочными людьми и это очень приятно", – сказал ветеран АТО, член ГО Олег Афанасьев.