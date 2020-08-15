Ветераны АТО поблагодарили руководителя ГНС Алексея Любченко и руководство ГФС во главе с Сергеем Солодченко за помощь в спасении их бизнеса
Обратившись к руководству Государственной налоговой службы Украины во главе с Алексеем Любченко и руководству Государственной фискальной службы во главе с Сергеем Солодченком ветераны войны на Востоке Украины и Общественной Организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" уже не надеялись спасти свое предприятие от значительных убытков. Однако руководители госорганов, проведя необходимые мероприятия, спасли предприятие без каких-либо подарков или взяток.
Ветераны Антитеррористической операции на Востоке Украины из Общественной Организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", основали предприятие "СВ Трейд ойл", которое занимается сбором, заготовкой, сушкой зерновых культур по всей территории Украины. Предприятие имеет складские и производственные мощности и дает людям, которые прошли войну, зарабатывать средства, как для своих семей, так и для помощи семьям погибших собратьев. Также важно, что на предприятии ветераны имеют возможность пройти бесплатное обучение и получить все необходимое для прохождения реабилитации. Об этом сообщает ASPI News.
Однако, как отмечается, несколько недель назад, по неизвестным причинам сработала электронная программа, которая присвоила работающему предприятию статус рисковых и заблокировала регистрацию налоговых накладных.
Ветераны обратились к руководству ДПС и ДФС, те выслушали аргументы атовців и провели проверку складских, производственных мощностей данного предприятия, провели заседание комиссии и вывели предприятие из рисковых, без каких-либо благодарностей и взяток. Этого невозможно было представить ни при одном руководстве этих ведомств.
"Мы знаем о коррупции в фискальных и налоговых органах государства, читаем различные чаты где обвиняют руководство указанных ведомств, однако, мы впервые за всю свою профессиональную деятельность столкнулись со специалистами, которые нас выслушали, поняли, без какого-либо превосходства, как это было раньше. Поэтому, наша организация, вопреки заявлениям некоторых бывших сотрудников этих органов, депутатам, которые пишут чепухи о руководстве, выражаем благодарность руководителю ГНС Сергею Любченко и и. о. председателя ГФС Сергею Солодченко за готовность помочь, поддержать ветеранов. Мы впервые столкнулись с порядочными людьми и это очень приятно", – сказал ветеран АТО, член ГО Олег Афанасьев.