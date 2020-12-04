Ветер, туман и до 10 градусов мороза: Погода на выходные

Всего на выходные ожидается ветреная погода без осадков

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В выходные, 5 и 6 декабря, в Украине прогнозируют облачную и ветреную погоду без осадков, однако в западных областях ночью и утром местами возможны туманы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в субботу температура ночью в западных и южных областях составит +1...+4 °С, днем воздух прогреется до +8 °С, на Закарпатье и юге Одесской области — до +12 °С; на остальной территории ночью прогнозируют от +1 до +4 °С, холоднее всего будет в Луганской области — до -8 °С, днем — от -1 до +4 °С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, а кое-где в южной части страны синоптики предупреждают о порывах 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды Укргідрометцентр

В Киеве в субботу тоже будет сухо, ночью столбики термометров покажут -1...-3 °С, днем-0...+2 °С.

В Крыму ночью + 3...+5 °С, днем воздух прогреется до +8 °С.

В воскресенье, 6 декабря, на День Вооруженных сил, осадки также не ожидаются, однако станет ощутимо холоднее. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В западных областях ночью будет от +3° до +2 °С, днем 0...+5 °С (на Закарпатье — до +12 °С); на остальной территории температура упадет до -4...-9 °С, днем — около 0 °С, на востоке и северо-востоке ночью прогнозируют -10 °С, днем — до -4 °С.

Прогноз погоды Укргідрометцентр

В Киеве в воскресенье тоже будет без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью — -5...-7 °С, днем примерно 0 °С.

В Крыму днем еще ожидается плюсовая температура — от + 2 до + 5 °С, а ночью уже будет морозно--1...-3 °С.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в декабрь 2020 года будет несколько теплее от климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков.