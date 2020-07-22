Весной у нас будут вакцины от COVID-19, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения отметил, что сегодня весь мир борется с пандемией

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что весной 2021 году человечество получит вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио, передает УНН.

"Мы с ним справимся (COVID-19 - ред.), сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Сегодня семь вакцин уже переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины, и тогда будем справляться с вирусом более эффективно. Сегодня у нас нет другого выхода, как маски и социальная дистанция", - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что сегодня весь мир борется с пандемией, однако даже введенные беспрецедентные карантинные меры привели к более 16 млн случаев в мире, из которых более 600 тысяч - летальные.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19. Согласно сообщению, ВОЗ настроена оптимистично, даже если клинические исследования этих лекарств завершатся неудачно.