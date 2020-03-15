Верующие не смогут посетить пасхальные богослужения в Ватикане через коронавирус

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До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные богослужения будут проходить в режиме онлайн

В апреле из-за вспышки коронавируса верующие не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях в Ватикане, вместо этого службы Папы Франциска будут транслироваться онлайн. Об этом в воскресенье, 15 марта, заявили в Ватикане, сообщает Reuters.

Как отмечается, богослужения, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая Пасхальной воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч верующих до Рима и Ватикана.

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Поэтому, ради безопасности граждан, до пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции понтифика и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.

Напомним, Папа Римский Франциск уже отказывался от чтения традиционной воскресной молитвы из окна на площади Святого Петра в Ватикане из-за угрозы распространения заболевания COVID-19.