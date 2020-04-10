Вернуться в Украину хотят почти девять тысяч граждан, - МИД

Также более шести тысяч готовы ждать завершения карантина

Дмитрий Кулеба. Фото kmu

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 10 апреля, на возвращении в Украину настаивают 8 тыс. 850 граждан. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам министра, еще 6 тыс. 230 украинцев готовы ждать, пока не завершится карантин за границей.

"Они будут находиться на постоянной связи с посольствами и консульствами, получать необходимую помощь. 8 тысяч 850 человек настаивают на возвращении в Украину", - заявил Кулеба.

Кроме этого, он сообщил, что всего за помощью к украинским дипломатическим учреждениям за рубежом обратились 15 тыс. 369 украинцев.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью в посольства и консульств. То есть фактически стали участниками программы "Защита". Это 15 тыс. 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тысяч. То есть, в районе одной тысячи есть увеличение", - уточнил глава МИД.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу идею о том, что Украина, Молдова и Грузия могут играть особую роль в "Восточном партнерстве".