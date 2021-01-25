Верховный суд закрыл дело о переименовании Кировограда: Адвокат резко отреагировала на это решение и назвала его незаконным

Фото из открытых источников

Верховный суд незаконно закрыл дело о переименовании украинского города Кировоград в Кропивницкий. Об этом заявила адвокат Алена Лешенко.

"Производство было закрыто по ходатайству стороны ответчика Верховной Радой. Они нас этим ходатайством ошарашили на прошлом заседании, которое принесли 18 января… Сегодня большинство граждан нашего государства получили ответ, что доступа в этот суд в этой стране нет", – рассказала она.

По словам Лешенко, у их стороны было мало времени на реакцию, но все же они успели составить возражение. Она подчеркнула, что суд длится уже несколько лет, но только сейчас было принято решение закрыть дело, аргументировав тем, что Верховный суд не может толковать такие вопросы, поскольку это не в его юрисдикции.

"Дело закрыто. Оснований для этого никаких нет. Ход аргументирован тем, что в этом деле Рада выносила постановление, и это исключительно конституционная такая функция Рады, законотворческая, а не управленческая, а якобы наши суды только управленческие споры рассматривают", - объяснила Лешенко.

Адвокат отметила, что теперь суд должен обязательно разъяснить, куда теперь нужно обращаться.

"И очень интересно нам увидеть, куда нас теперь отправит с этим делом Верховный суд", – добавила она.