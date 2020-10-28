Верховный суд отказался признать опрос Зеленского незаконной агитацией

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Соответствующее решение Верховного суда не может быть обжаловано

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября, незаконной агитацией. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда.

Как отмечается, это решение было опубликовано сегодня, 28 октября, и не может быть обжаловано.

Сообщается, что истец, экс-депутат Наталья Новак, просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса. Истец также просила запретить проведение этого опроса. Однако, Большая палата ВСУ решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что настоящей целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда.

Также судьи отметили, что использование Владимиром Зеленским высказывания "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.

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Напомним, 25 октября, в день выборов в местные органы власти, возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты.