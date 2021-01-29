Верховная Рада разрешила проведение в Украине вакцинации против COVID-19

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Законопроект предусматривает требования регистрации препаратов для экстренного применения

Верховная Рада приняла законопроект №4613, что предусматривает запуск в Украине процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно сообщению, за Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения" проголосовали 282 депутата.

Принятый закон дополняет Закон Украины "О лекарственных средствах" новой статьей 9-2, которой регулируется возможность государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), клинические испытания которых не завершены, по определенным этой статьей условиям, в частности, под обязательство заявителя завершить программу клинических испытаний в течение периода, который соглашается с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

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Как отмечается, решение о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств принимается, если:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;

разрешение на экстренное применение был предоставлен компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза в соответствии с национальным законодательством страны предоставлении разрешения или Европейского Союза, или вакцина или другой медицинский иммунобиологическую препарат переквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения;

такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором;

известна и потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), преобладает известные и потенциальные риски таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов.

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В таком случае регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие регистрационного удостоверения может быть продлено до 5 лет.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже.