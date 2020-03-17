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Верховная Рада поддержала закон о повышении доступности лекарств

Документ поддержали 290 парламентариев

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона № 2538 о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Документ поддержали 290 парламентариев.

Как говорится в пояснительной записке, проектом Закона предусматривается создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств.

Перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за средства государственного бюджета, предполагается утвердить постановлением Кабинета Министров Украины.

Предлагаемый законопроектом порядок осуществления закупок будет гарантировать недискриминацию и равенство доступа отечественных и зарубежных поставщиков медицинских товаров к участию в таких закупках.

Новости по теме: Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу

Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.

Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.

Больше на эту тему читайте здесь: "COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

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