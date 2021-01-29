Верховная Рада ввела премии размером 100 тыс. грн для лучших участников ВНО

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Премии будут присуждать 30 лицам

На заседании 29 января Верховная Рада приняла Постановление "О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, документ предусматривает, что премия в размере 100 тыс. грн ежегодно присуждается соискателям общего среднего образования текущего года, которые выполнили сертификационные работы ВНО по четырем и более учебным предметам и получили общую сумму баллов по шкале 100–200 не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по меньшей мере один из этих учебных предметов и зачисленные в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с учреждением высшего образования Украины.

Известно, что в расчет берутся четыре высоких личных результата по тем учебным предметам, для сдачи которых участник ВНО был зарегистрирован.

Кроме этого, постановление регулирует, если в перечень претендентов, удовлетворяющих определенным требованиям, попало менее 30 человек или их 30 ровно, то премия присуждается всем из них.

В случае, если в список претендентов попало более 30 человек, премия присуждается только тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) больше по меньшей мере на 1 балл результата 31 претендента в перечне.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО) будут получать ежемесячно стипендию в размере 10 тыс. грн только при условии, что они будут учиться в украинских учреждениях высшего образования.