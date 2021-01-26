Раде предлагают разрешить штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры

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Законопроект был инициирован депутатом из партии "Слуга народа" Сергеем Гривко

Верховной Раде предлагают разрешить штрафовать граждан Украины за неправильно установленные кондиционеры на домах. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

В законопроекте №4619 отмечается, что за неправильно установленные кондиционеры на владельца прибора будет наложен штраф в размере 1 700 гривен. Если нарушение будет повторяться, владельцу прибора придется заплатить 3,4 тысячи гривен.

Под неправильно установленными кондиционерами имеют в виду такие, которые капают конденсатом на фасад, асфальт или на прохожих. В пояснительной записке дополняется, что законопроект должен быть принят, чтобы обеспечить чистоту окружающей среды и предотвратить нарушение прав других граждан. Также в объяснении говорится о том, что эта проблема требует более детального урегулирования.

В то же время депутаты сообщают, что владельцы кондиционеров заранее должны продумать способ вывода конденсата. Это может быть ливневая или бытовая канализация, специальные резервуары, которые не будут мешать гражданам.

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Напомним, Верховная Рада одобрила за основу законопроект №4157, который предусматривает повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. За проголосовали 265 депутатов.