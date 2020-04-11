Вербное воскресенье: Где смотреть богослужения онлайн

Фото из открытых источников

На телеканале ZIK завтра будет транслироваться богослужение из Киево-Печерской Лавры

Завтра, 12 апреля, христиане восточного обряда празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Этот праздник отмечают ежегодно за неделю до Пасхи. Его характерной особенностью является освящение в храмах ветвей ивы. Однако из-за того, что Пасха каждый раз приходится на разные числа и даже в разные месяцы, соответственно сдвигается и день празднования Вербного воскресенья.

К сожалению, в этом году на празднование торжества в Украине повлияли еще и карантинные ограничения - по решению правительства в нашей стране посещение массовых мероприятий и служб в церквях запрещено. Вместе с тем, в храмах проводятся богослужения без присутствия верующих. Соответствующие трансляции можно посмотреть на телеканалах или же на страницах церквей в Facebook и на YouTube-каналах.

Так, к примеру, 12 апреля на телеканале ZIK будет транслироваться богослужение из Киево-Печерской Лавры. Следить за ним можно будет с 9:00 здесь:

На канале UA: КУЛЬТУРА в 9:30 можно будет посмотреть Святую Мессу из храма Святого Александра в Киеве, а в 11:30 – прямую трансляцию Литургии Украинской греко-католической церкви по случаю Вербного воскресенья.

На канале UA: ПЕРВЫЙ в 10:00 состоится трансляция Божественной Литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины в день праздника Входа Господня в Иерусалим.

Богослужения также будут транслировать и на страницах в Facebook и на YouTube-каналах Свято-Михайловского златоверхого мужского монастыря, Украинской православной церкви, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

А больше прочитать о традициях и особенностях празднования Вербного воскресенья вы можете в нашем большом материале по ссылке.