Венгрия предоставила Украине помощь для ликвидации наводнений

О такой помощи просил Кулеба

Венгрия передала Украине средства для ликвидации последствий наводнений в западных областях в размере 1 млн гривен. Об этом сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашом Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн. форинтов (1 млн. гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала Любовь Непоп.

Она отметила, что просьба о такой помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время его визита в Киев.

Также на встрече с Андрашом Барани шла речь о ситуации на Востоке Украины.

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