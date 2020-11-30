Венгрия получила разрешение Еврокомисии на использование российской вакцины "Спутник V"

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Еврокомиссия заявила, что Венгрия имеет право одобрить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но эта вакцина не сможет циркулировать в других странах Евросоюза, сообщает ТАСС.

В этом случае Венгрия сама будет нести ответственность за безопасность и эффективность вакцины, а европейское медицинское агентство не будет иметь к этому никакого отношения.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины "Спутник V". Эффективность российской вакцины, которую планируется поставлять в Венгрию, составляет более 92%.

Специалисты объясняют, что промежуточную эффективность препарата рассчитывают в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках – после регистрации 20, 39 и 78 случаев заражения коронавирусом среди добровольцев, которым вводилась вакцина. В исследованиях приняли участие 18 тыс. 794 добровольца.

Отмечается, что одной группе участников вводили вакцину, а другой – плацебо. Из 14 тыс. 95 участников испытаний, получивших вакцину, заразились коронавирусом лишь 8 человек. Среди 4699 добровольцев, получивших плацебо, был зарегистрирован 31 случай заболевания.

Также сегодня стало известно, сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V". Две дозы российской вакцины против коронавируса для международных рынков будут стоить около 20 долларов. То есть, чтобы купить две дозы вакцины, украинцы должны заплатить 570 грн. А вот для граждан РФ вакцина будет бесплатной. В следующем году за рубежом планируется произвести 1 млрд доз вакцины "Спутник V" на 500 млн человек.