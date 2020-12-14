Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват" . Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и надо активизировать", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - резюмировала генпрокурор.