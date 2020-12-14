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Венедиктова выступила за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова

 Украинская правда

По словам генерального прокурора, ОГП нашел понимание с САП и НАБУ и наметил абсолютно конкретные следующие шаги в процессах

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
 
"Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и надо активизировать", - отметила Венедиктова.
 
Она добавила, что сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.
 
"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - резюмировала генпрокурор.
 
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