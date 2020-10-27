Венедиктова провела оперативное совещание с руководством МВД и Нацполиции: О чем разговаривали

Совещание генпрокурора Ирины Венедиктовой с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины Офис генерального прокурора

Глава Нацполиции отметил, что в этом году уже было составлено более 10 тысяч протоколов о коррупции

Сегодня, 27 октября, в Офисе генерального прокурора состоялось совместное совещание руководства ведомства с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы в резонансных уголовных процессах этой категории. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Более 80% уголовных производств о коррупционных правонарушений расследует Национальная полиция Украины в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество разоблаченных таких преступлений, на 20% количество осужденных лиц. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - сказала Венедиктова.

В свою очередь Арсен Аваков согласился со словами генпрокурора и отметил, что объем совместной работы – колоссальный.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году уже было составлено более 10 тысяч протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлено в суд.

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Напомним, ранее Ирина Венедиктова также призвала НАБУ и САП активизировать работу о привлечении к ответственности топ-коррупционеров, как этого требует общество.