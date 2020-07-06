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Великобритания выделит 100 тысяч фунтов для преодоления последствий стихии в Западной Украине

Затопления в Западной Украине

 Фото с открытых источников

Также страна предоставит помощь для борьбы с COVID-19

Великобритания предоставит Украине 100 тыс. фунтов стерлингов для преодоления последствий наводнений, которые всколыхнули западные области. Об этом сообщает в Facebook посольство Великобритании в Украине. 

"Великобритания выделит 100 000 фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Помощь предоставляется в ответ на призыв украинских властей к международному сообществу", - говорится в сообщении. 

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Кроме этого, британская сторона окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса COVID-19 среди местных жителей. В частности, это предполагает предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных потребностей.

Как отмечается, эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона согласно приоритетных потребностей.

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Напомним, ранее Словацкая Республика передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводков в западных регионах Украины. 

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