Ведущей российского канала "РБК" запретили въезд в Украину

Ведущей телеканала "РБК" запретили въезд в Украину ГПСУ

Женщина в течение трех лет не сможет попасть в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, гражданку Молдовы украинские пограничники задержали в воскресенье, 29 ноября, в Винницкой области. Женщина планировала въехать в Украину автобусом, после чего хотела транзитом попасть в Российскую Федерацию. В частности, украинскую границу журналистка пыталась пересечь в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

В связи с этим для выяснения всех обстоятельств украинская сторона провела в отношении женщины дополнительную проверку. Как выяснилось, пересечь границу пыталась 39-летняя ведущая новостей на российском телеканале "РБК". До этого женщина работала на ряде других каналов.

Однако, по данным правоохранителей, летом 2018 года журналистка посетила оккупированный Крым, на который въехала с территории России.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас она возвращена в обратном направлении", - сообщили в пограничной службе.

Напомним, недавно российскому телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года из-за посещения им оккупированного Крыма.