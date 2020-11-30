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Ведущей российского канала "РБК" запретили въезд в Украину

Ведущей телеканала "РБК" запретили въезд в Украину ГПСУ

Женщина в течение трех лет не сможет попасть в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

Как отмечается, гражданку Молдовы украинские пограничники задержали в воскресенье, 29 ноября, в Винницкой области. Женщина планировала въехать в Украину автобусом, после чего хотела транзитом попасть в Российскую Федерацию. В частности, украинскую границу журналистка пыталась пересечь в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - отметили в пресс-службе ГПСУ. 

В связи с этим для выяснения всех обстоятельств украинская сторона провела в отношении женщины дополнительную проверку. Как выяснилось, пересечь границу пыталась 39-летняя ведущая новостей на российском телеканале "РБК". До этого женщина работала на ряде других каналов. 

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Однако, по данным правоохранителей, летом 2018 года журналистка посетила оккупированный Крым, на который въехала с территории России. 

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас она возвращена в обратном направлении", - сообщили в пограничной службе. 

Напомним, недавно российскому телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года из-за посещения им оккупированного Крыма.

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