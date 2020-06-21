Вблизи пляжа Одессы разлилось топливо с затонувшего "Делфи" – купаться запретили

Затонувший танкер "Делфи" Думская

Ранее танкер обещали убрать к началу курортного сезона, однако он пока на месте

В воскресенье, 21 июня, возле побережья Одессы с затонувшего танкера "Делфи" произошел разлив топлива, в связи с этим купание в море сейчас опасно. Об этом сообщает Думская.

Так, пятно уже достигло значительных размеров и распространилась в сторону пляжа с отдыхающими.

По состоянию на 13:00 в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета отметили, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был локализован.

Затонувший танкер "Делфи" Думская

В настоящее время проводится работа с отдыхающими. В частности, людям объясняют, что купаться в море нельзя. Кроме этого, специалисты отобрали образцы воды для определения ее качества.

Отмечается, что чиновники обещали убрать танкер к началу курортного сезона, однако он пока на месте.

На днях губернатор Одесской области Максим Куцый отмечал, что владельцу судна предложили поднять его с помощью воздушных баллонов.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы танкер "Делфи" сел на мель после того, как его сорвало с якоря во время сильного шторма. В результате эвакуировали трех членов экипажа.

По предварительной информации, основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и с ограниченным количеством на судне топлива.