Важно не дать закрыть: Татьяна Плачкова заявила о необходимости поддержки сельских и санаторных школ

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Учебные заведения в селах имеют немало проблем, констатировала народный депутат

Сегодня чрезвычайно важно не уничтожить сельские школы и не дать их закрыть, а также поддержать санаторные школы, ведь, пока в стране есть хоть один ребенок, который нуждается в обучении в таких заведениях, они должны существовать.

Об этом во время брифинга относительно проблем в сфере образования, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Парламентарий заметила, что сельские школы имеют немало проблем, особенно в условиях децентрализации. Татьяна Плачкова подчеркнула, что сегодня чрезвычайно важно не уничтожить сельские школы, не дать их закрыть, даже если это будут новые объединенные территориальные общины и новое территориальное устройство.

Татьяна Плачкова также проинформировала, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект относительно санаторных школ и интернатов.

"Мы очень ждем его рассмотрения для того, чтобы восстановить их статус, по крайней мере, на некоторое время, потому что пока в стране есть хоть один ребенок, который нуждается в таком обучении, должны существовать такие школы", – подчеркнула народный депутат.

Как сообщали, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во время местных выборов могут сделать короткие каникулы для учащихся школ, в которых располагаются избирательные участки.