"Вас могут ограбить цыгане": Денисова обратилась к УЗ за дискриминацию нацменьшинств

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Омбудсмен направила УЗ требование об устранении таких объявлений

Уполномоченная Верховной Радой Украины Людмила Денисова обратилась к "Укрзализныце" с требованием принять меры по устранению дискриминационных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена.

Как отмечается, во время проверки соблюдения принципа недискриминации в сфере реализации прав и свобод национальных меньшинств в Украине было выявлено информацию, которая нарушала равенства прав и свобод представителей ромского национального меньшинства.

А именно, в Киеве на железнодорожном вокзале было расклеено ряд объявлений с текстом "Вас могут ограбить цыгане". По словам Денисовой, размещения таких сообщений является примером распространения вражды в отношении представителей цыганской общины. Ведь это может вызвать негативное отношение ко всем без исключений цыган. Кроме этого, такие объявления могут стать причиной разжигания межнациональной розни.

В связи с этим Денисова обратилась к "Укрзализныце" с требованием устранить дискриминационные объявления и провести разъяснительную работу среди работников относительно быстрого реагирования и недопущения подобных случаев в будущем.

К слову, вопрос соблюдения равенства прав представителей национальных меньшинств, предотвращение и противодействие распространению языка вражды по национальному признаку находится на личном контроле Уполномоченного.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий, нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук и члены праворадикальной организации "С14" во главе с лидером Евгением Карасем организовали совместный рейд на столичном вокзале, направленный против рома. После "инспекции" на вокзале появились плакаты с надписью "Вас могут ограбить цыгане".