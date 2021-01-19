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ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Дело касается незаконного завладения резиденцией "Межигорье"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции

"Коллегия судей Никифорова, Павлишина и Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича", - указано в сообщении.

Как отмечается, речь идет о деле относительно незаконного завладения Януковичем резиденцией "Межигорье".

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Известно, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочной страже для Януковича. Свое решение он аргументировал тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.

Кроме этого, следственный судья заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск. 

Пока аргументация судей для принятия такого решения не известна, поскольку нет полного решения суда. 

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Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря. 

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