ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Дело касается незаконного завладения резиденцией "Межигорье"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

"Коллегия судей Никифорова, Павлишина и Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича", - указано в сообщении.

Как отмечается, речь идет о деле относительно незаконного завладения Януковичем резиденцией "Межигорье".

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Известно, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочной страже для Януковича. Свое решение он аргументировал тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.

Кроме этого, следственный судья заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

Пока аргументация судей для принятия такого решения не известна, поскольку нет полного решения суда.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря.