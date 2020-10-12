ВАКС будет рассматривать апелляцию по делу Дубневичей о реализации вещественного доказательства в пользу третьих лиц

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ВАКС может создать первый прецедент по конфискации частной собственности в Украине

В понедельник, 12 октября должно состояться слушание по апелляции в Высшем антикоррупционном суде по делу о доаресте и дальнейшей конфискации двух ТЭЦ во Львовской области, которые являются вещественными доказательствами по делу Дубневичей. Предыдущее решение было принято 29 сентября. В нем говорилось о следующем — иск прокурора САП удовлетворить частично: разрешить доарест имущества согласно перечню, однако запретить конфискацию и дальнейшую реализацию имущества на аукционе. Об этом сообщает "24 канал"

Журналисты пообщались с правозащитниками и рассказали, каковы возможные риски в случае, если апелляция ВАКС удовлетворит иск прокурора полностью.

Давление, оказываемое на ВАКС по этому поводу, переходит все границы – министр публично угрожает суду, что в случае "неправильного" решения, будет влиять на позицию судей всеми возможными способами. А риски для правового прецедента — колоссальные. Так что ВАКС вновь оказался между двух огней: решение должно быть законным, или "по указке"? Неизвестно, какую позицию в данном случае займут судьи апелляции, а значит, сохраняются риски того, что именно ВАКС, который в течение года отстаивал принципы законности, может принять беспрецедентное решение отчуждения частной собственности, тем самым демонстрируя "зеленый свет" всем остальным – в Украине частная собственность не защищена законом: у вас могут отобрать и поделить все", — говорится в статье.

Напомним, ТЭЦ был арестован еще в 2018 году как вещественное доказательство и орудие возможного преступления по делу братьев Дубневичей. После того АРМА передала эти активы в управление бестолковом управляющему, который сгенерировал долгов около миллиарда гривен и скрылся. Города вновь остались без отопления. И вместо того, чтобы наконец передать ТЭЦ в управление области, их незаконно и с нарушением процедуры фактически захватил НАК "Нафтогаз".