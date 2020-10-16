Вакцину от коронавируса будут тестировать на более четырех тысячах украинцев

Украинцы будут тестировать европейскую вакцину от коронавируса Фото из открытых источников

К эксперименту привлекут добровольцев

Европейскую вакцину от коронавируса проверят на 4,2 тыс. украинцев, которые изъявят такое желание, после подтверждения безвредности препарата. Об этом сообщила в эфире "Право на власть" директор экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко.

Она заявила, что вакцина необходима, чтобы вылечиться всем или обеспечить вакцинации необходимого количества иммунизированных граждан. Но в нынешних реалиях ожидать вакцину с доказанной эффективностью, ранее 2021 года, не стоит.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на исследование третьей фазы европейского производителя и сегодня работаем над экспертизой этих материалов. Если их будет достаточно, а безопасность исследования в Украине подтвердят, тогда в этом проекте смогут принять участие 4,2 тысячи украинских волонтеров. Когда это произойдет? Мы хотели бы как можно скорее" - сообщила Думенко.

Клиническое исследование начнется после соответствующего разрешения Министерства здравоохранения. Тогда все кто заинтересуются, смогут обратиться в реестр клинических исследований, чтобы получить дополнительную информацию. Предполагается, что клинические центры разместят в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.

Напомним, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Европе в 4-5 раз. Одной из главных причин эксперты выделяют пребывания в закрытых помещениях.