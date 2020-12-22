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Вакцинация жителей оккупированного Донбасса: Резников назвал главные условия

Алексей Резников Фото из открытых источников

Вакцинацию будут делать только на подконтрольной украинскому правительству территории

Кабинет министров будет проводить вакцинацию от коронавируса жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса исключительно на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".

"Мы можем предложить людям вакцинирование на подконтрольной территории, но ведь оно не делается онлайн – люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокировку, люди просто не смогут попасть сюда", – отметил Резников.

Он добавил, что в первую очередь, прививки должны получить врачи и пожилые люди.

"Их вычислить не проблема, они в реестрах. Все 272 тысячи имеют электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними – не проблема", – подчеркнул министр.

Власти планируют обсудить вопросы вакцинации с международными организациями.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о намерениях вакцинировать от коронавируса жителей ОРДЛО в рамках плана национальной вакцинации, но деталей не называли.

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Напомним, ранее глава Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сообщал, что государство полностью профинансирует вакцинацию от COVID-19. Следовательно, в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения.

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