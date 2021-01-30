Вакцинация от коронавируса для украинцев будет бесплатной, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Прививать граждан планируют начать в феврале

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против коронавируса COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По предварительной информации, прививки украинцам планируют начать делать в феврале 2021 года.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство", — подчеркнул Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в правительстве планируют бесплатно вакцинировать все категории граждан. Однако, первыми прививки получат люди из группы риска.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Судя по мощности, скольких людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", — заверил Степанов.

Владимир Зеленский добавил, что иммунизация будет добровольной, однако он призвал украинцев соблюсти план вакцинации. Глава государства убежден, что это поможет вернуться к привычной жизни и восстановить мировые коммуникации.

В то же время президент выразил свою поддержку развитию рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

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"У нас всегда идут споры относительно даже уже известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, речь идет о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты", – добавил Зеленский.

В Минздраве заверили, что вакцины будут проверять многократно, а украинцам будут предлагать только качественные препараты, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Напомним, в декабре председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что политсила добьется, чтобы вакцина от коронавируса была для украинцев бесплатной.