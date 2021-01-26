Вакцинация от COVID-19 в Украине: Шмыгаль назвал, сколько украинцев и на каких этапах получат прививки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

Первые три этапа вакцинации охватывают первоочередные группы

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что во время первых трех этапов вакцинации от коронавируса COVID-19 прививки получат 10 млн 107 тыс. граждан. Об этом он рассказал во время выступления на заседании Верховной Рады.

По словам Шмыгаля, в целом план вакцинации состоит из пяти этапов:

Первый этап - 367 тыс. человек. Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с COVID-19, лица в домах для людей преклонного возраста, военнослужащие ООС.

- 367 тыс. человек. Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с COVID-19, лица в домах для людей преклонного возраста, военнослужащие ООС. Второй этап - 2,54 млн человек. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники.

- 2,54 млн человек. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. Третий этап - 7,2 млн человек. Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие.

- 7,2 млн человек. Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие. Четвертый этап . Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории.

. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории. Пятый этап. Вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

Кроме этого, премьер подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что старт вакцинации в Украине запланирован на февраль. Однако он не уточнил, когда и каким препаратом планируют вакцинировать население.

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Напомним, ранее Верховная Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине.