Вакцинация от COVID-19 должна быть бесплатной, – Раимов

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Опросы свидетельствуют, что более 50% украинцев не хотят делать прививки от коронавируса, напомнил эксперт

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть бесплатной, в Украине должны быть созданы центры вакцинации.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

Гость ток-шоу отметил, что прежде всего в Украине следует выяснить, сколько доз вакцины от коронавируса необходимо – для кого эта вакцина. Он отметил, что вакцина нужна для тех медиков, которые еще не переболели COVID-19, и напомнил, что, согласно последним данным, антитела у переболевших коронавирусом, держатся от 6 до 8 месяцев.

"Нужно понять, сколько этих врачей. Это чистая математика. Понятно, ее сделает министерство, но это не 20 млн доз вакцины на завтрашний день нам нужно", – сказал Дмитрий Раимов и добавил, что, кроме того, следует выяснить, вакцинация будет принудительной или добровольной, ведь опросы показывают, что более 50% украинцев не хотят делать прививки от коронавируса.

"Должна ли быть вакцина в платном или бесплатном доступе? Я говорю, что она должна быть бесплатной для всех и должны быть созданы центры вакцинации", – отметил гость студии.

Напомним, ряд стран Европейского Союза вынужден прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов.

Недавно американская компания Pfizer предупредила о временном сокращении поставок своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны Европы и в Норвегию в связи с "модернизацией мощностей компании".