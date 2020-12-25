Вакцина от коронавируса в Украине будет платной: для кого

Владимир Зеленский Офис президента

В Украине определены группы населения, которые получат COVID-вакцину бесплатно

Президент Владимир Зеленский не исключает платной вакцинации от коронавирус в Украине, получить ее смогут те, кто может себе это позволить. Об этом глава государства сказал в интервью журналу "Фокус".

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно помощи с получением вакцины от коронавирус, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться", - сказал он.

Зеленский также добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как отметил Зеленский, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавирус. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

"Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально", - пояснил он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что миру еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.