Вакцина от коронавируса: Украина ведет переговоры с компаниями, которые находятся на 3 стадии разработки, – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

Также Украина может получить вакцину от коронавируса для 8 миллионов граждан

Украина ведет переговоры со многими компаниями-производителями вакцины от COVID-19, которые находятся уже на третьей стадии клинических испытаний, чтобы одной из первых получить вакцину.

Об этом в эфире ток-шоу "мы все – украинцы!" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов отметил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе, согласно которой нам гарантируют до 20% от количества населения вакцин от коронавирус.

"Это прививка для около 8 миллион граждан. То есть на таких условиях мы присоединены и в этом направлении можем получить вакцину", – сказал министр здравоохранения.

Кроме этого, добавил он, Украина всеми возможными способами ведет переговоры с различными производителями вакцин против коронавирусной инфекции.

"И через Министерство здравоохранения, и через другие министерства мы ведем переговоры со многими компаниями, которые находятся уже на третьей стадии клинических испытаний. Поэтому, как только ее зарегистрируют в мире, есть большое количество стран, которые захотят получить эту вакцину, будет определенная очередь, поэтому наша задача будет сделать все, чтобы Украина начала ее получать одной из первых. О чем мы ведем переговоры", – рассказал Максим Степанов.

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Как сообщали, Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.