Вакцина от коронавирус появится в Украине в марте, – прогноз врача-эпидемиолога

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан Украинское радио

Поэтому сейчас врач советует проводить прививки от гриппа

Самый перспективный срок получения вакцины от коронавируса в Украине – март 2021-го года.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Олег Рубан отметил, что денег, которые видела государство, на лечение коронавирусних больных, хватит, главное, по его словам, "чтобы хватало ума".

Также он отметил, что сегодня все регионы уже знают свои потребности и должны готовиться к обеспечению больниц койкоместами, инфекционистов всеми необходимыми средствами, а также обеспечений лабораторий.

"То есть сегодня еще есть возможность подготовиться, ведь ноябрь месяц должен быть сложным, ожидается от 5 до 7 тысяч больных на коронавирус ежедневно. Пиковый показатель-9 тысяч больных в день ожидается в январе", – сказал Олег Рубан.

Он также напомнил, что каждый украинец должен защитить себя прививкой от гриппа, ведь в осенне-зимний период прогрессирует и эта инфекционная болезнь. Более того, вакцины от коронавируса пока нет.

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"Относительно вакцины, это очень сложный процесс. Самый перспективный срок получения вакцин в Украине – март месяц 2021-го года", – прокомментировал врач-инфекционист.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирус. Однако препарат раскритиковали ученые и эксперты нескольких стран. А глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард назвал Россию безответственной.

Кроме того, недавно Министерство здравоохранения РФ разрешило начать клинические испытания на добровольцах третьей отечественной вакцины от коронавирус.