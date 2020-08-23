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Вадим Рабинович поздравил Харьков с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Вадим Рабинович

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович поздравил харьковчан с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook

"С Победой тебя, Харьков!!"- отметил Вадим Рабинович. 

Кроме этого, народный депутат опубликовал видео, в котором рассказывается о советских войсках, которые приложили все усилия, чтобы одолеть противника.

Именно в этот день, 23 августа 1943 года, вторая столица Украины, город Харьков, была окончательно освобождена от фашистской оккупации. 

 

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