Вадим Рабинович поздравил Харьков с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Вадим Рабинович

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович поздравил харьковчан с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"С Победой тебя, Харьков!!"- отметил Вадим Рабинович.

Кроме этого, народный депутат опубликовал видео, в котором рассказывается о советских войсках, которые приложили все усилия, чтобы одолеть противника.

Именно в этот день, 23 августа 1943 года, вторая столица Украины, город Харьков, была окончательно освобождена от фашистской оккупации.