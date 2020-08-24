Вадим Рабинович: Нападение на Плачкову - это признак мракобесия! Мы покажем рожи этих бандитов

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

24 августа, в День независимости Украины, в центре Одессы было совершено нападение на народного депутата, члена политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Татьяну Плачкову и журналистов одного из оппозиционных телеканалов.



Это чрезвычайное происшествие прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, заявив, что "эту акцию лично оплачивал мэр Труханов".

"При полном попустительстве власти подонки открыто запугивают и терроризируют людей. Нападение радикалов на народного депутата в центре города-героя – это ничто иное, как признак мракобесия в Украине", – заявил Вадим Рабинович.



"Это не националисты, а настоящие бандитские группировки! В центре великого города-героя Одессы в День Независимости Украины нападают на депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За життя" (Гиганов – в больнице…) И это все при полном попустительстве власти, как центральной, так и местной", – возмутился политик.



Народный депутат подчеркнул, что центральная власть не принимает никаких мер "ни когда кидают гранаты, ни когда расстреливают с гранатомета каналы, ни когда националисты пытаются в каждом городе запугивать представителей оппозиционных партий".



"Что касается Одессы, то я смотрел рейтинги, и там, как во многих городах, лидирует "хозяйственник-мэр". Хоть и вор, но "хозяйственник"… А сама Татьяна Плачкова за день до этого рассказала на канале, что Труханов завез в город 75 националистов для провокаций", – обратил внимание Вадим Рабинович.



Парламентарий пообещал привлечь к уголовной ответственности нападавших на депутатов от "Оппозиционной платформы – За життя".

"Они думают, что они вечно будут покрывать свои бандитские выходки политическими лозунгами. Думаю, время их подходит к концу, а мы должны понимать, что силы, которые имеют 1-2% поддержки в обществе, пытаются запугать страну. И вот это мракобесие – это их единственный козырь, но мы дадим им ответ на выборах. А что касается этого нападения, то я как народный депутат Украины, глава Одесской областной организации, попытаюсь доказать этим бандитам, что за такое можно и в тюрьму сесть. Поэтому, ожидайте результатов!" – заявил Вадим Рабинович.



Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" напомнил, что он – большой оптимист.



"И я хочу передать Труханову, что он обязательно увидит торжество справедливости. Мы покажем рожи бандитов, назовем их поименно, чтобы они не думали, что все пройдет безнаказанно. А нам – гражданам сильной Украины – пожелаю праздновать в следующем году настоящую независимость страны без бандитов. Потому что, когда власть "языком сшивает страну", а на самом деле лишает права голоса полмиллиона человек на Донбассе, делает их "гражданами второго сорта", банды свирепствуют на улицах, а Офис президента причастен к "отжиму" телеканалов, то это ну очень странное "сшивание"! Мы на словах уже вступили и в ЕС, и в НАТО, мы перестали летать в космос, но сделали самый большой тризуб из сала! Пора заканчивать с вакханалией шутовства и экономического дебилизма и сажать бандитов, которые дерутся и матюкаются в прямом эфире, в тюрьму!" – резюмировал Вадим Рабинович.