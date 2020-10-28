Вадим Рабинович: Фашизм не пройдет! "ОПЗЖ" будет бороться за память настоящих героев!

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

28 октября в Украине проходят мероприятия, приуроченные 75 годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков. По этому случаю ветераны Великой Отечественной войны, руководство и активисты политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" почтили память героев, возложив цветы к Памятнику Славы в Киеве.

"В этот важный день хочу сказать о хорошем: прошло столько лет, а сотни людей в Киеве, в других областях страны, пришли почтить память тех, кто погиб, защищая свою Родину. К сожалению, в современной Украине некоторые пытаются переписать историю и называть героев другими словами, а тех, кто стрелял воинам в спину и продавал свою страну, называть героями. Такого не будет! И мы здесь для того, чтобы сказать: мы – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – будем бороться за память, настоящих героев! Фашизм не прошел тогда, он не пройдет и сейчас!", – заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик заметил, что несколько дней назад на Закарпатье был открыт памятник "очередному "герою", который стрелял в спину освободителям".



"Это просто недопустимо! Поэтому, дорогие ветераны, я хочу, чтобы вы знали: наши дети и внуки всегда будут помнить ваш подвиг и называть вас героями, а бандитов – бандитами! Как вы освободили Украину от фашистов, так сделаем и мы – это уже наша война. Мы будем чтить память погибших, которые кровью полили землю, защищая свою Родину в едином строю. Другой истории не будет, вот они – герои! И никто другой!", – подчеркнул народный депутат.



Вадим Рабинович признался – он очень рад тем, что каждый год в этот день – 28 октября – в Парк Славы приходит много людей, "рад, что мы можем во всеуслышание говорить, что "фашизм не пройдет", и я настроен на победу!".



Рассказал сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" то, как политическая сила будет защищать ветеранов, как будет им помогать выживать в столь сложное время.



"Мы с коллегами подали в Верховную Раду законопроект о специальных пособиях для ветеранов Великой Отечественной войны, которые должны начисляться уже с 1 января. А когда начнется бюджетный процесс, вы услышите четкую позицию партии "Оппозиционная платформа – За життя" по этому вопросу! Надеюсь, власть нас услышит и все получится. Удачи! Встретимся 9 мая!", – резюмировал Вадим Рабинович.