В Зоне отчуждения зимует стадо одичавших домашних коров. Фото

Животные остались в заповеднике после смерти самопоселенцев одной из деревень

В Чернобыльском заповеднике после смерти самопоселенцев села Лубянка осталось стадо коров, которые одичали и начали жить как их предки. Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Фейсбук.

Отмечается, что стадо дикого скота отличается от обычного сельского стада, ведь имеет структуру, целостность и всегда слаженные действия. Они тщательно охраняют молодежь, а телята выбирают наиболее безопасное место в стаде. При этом молодняк рогатого скота хорошо адаптирован к холоду.

Как рассказали в заповеднике, стадо одичавших коров появилось вследствие смерти их хозяев. В то же время это не первый случай в зоне отчуждения. В частности, после аварии на ЧАЭС почти год существовало стадо одичавшей скотины вокруг бывшего села Чистогаловка, а позже его перегнали до экспериментального хозяйства в с. Новые Шепеличи. С 2017 года специалисты проводят регулярные наблюдения за этим стадом.

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне обнаружили табун лошадей Пржевальского, которые в ХХ веке были практически истреблены в естественной среде. В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента выпустили в украинскую Зону отчуждения, где они стали активно размножаться.